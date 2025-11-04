20 yaşındaki genç kızın öldürüldüğü olayda sır perdesi aralandı
İstanbul Bağcılar'da bir kafede 20 yaşındaki genç kızın bıçaklanarak öldürülmesiyle sonuçlanan olayın ayrıntıları ortaya çıktı.
Olay, 31 Ekim Cuma günü saat 04.00 sıralarında Sancaktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ş. (19), sipariş nedeniyle tartıştığı eski iş arkadaşı H.T. (20) adlı genç kızı bıçaklayarak öldürdü.
Gözaltına alınan Ş.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, cinayetin tüm ayrıntıları ortaya çıkarıldı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Ş.S.'nin ifadesi ortaya çıktı. Kafede çalıştığını söyleyen Ş.S., olay günü daha önce aynı kafede çalıştığı iddia edilen Ş.K.’nın kızlı erkekli bir arkadaş grubuyla birlikte sipariş verdiğini anlattı. Servisi masaya götürdüğünü belirten Ş.S., ifadesinde şu sözlere yer verdi: “Yaptığım servisi beğenmedi. Beni patrona şikâyet etti. İş yeri sahibi de ‘Müşteriye nasıl davranıyorsun?’ diyerek beni kovdu.”
ÖLEN GENÇ KIZI YANLIŞLIKLA BIÇAKLAMIŞ
İddialara göre işten çıkarılmasından Ş.K.’yi sorumlu tutan Ş.S., evine giderek bir bıçak aldı ve tekrar kafeye döndü. İfadesinde, Ş.K.’ya saldırmak amacıyla bıçağı savurduğunu, ancak araya giren arkadaşı H.T.’yi “yanlışlıkla” bıçakladığını söyledi.