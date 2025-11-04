20 yaşındaki genç kızın öldürüldüğü olayda sır perdesi aralandı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Ş.S.'nin ifadesi ortaya çıktı. Kafede çalıştığını söyleyen Ş.S., olay günü daha önce aynı kafede çalıştığı iddia edilen Ş.K.’nın kızlı erkekli bir arkadaş grubuyla birlikte sipariş verdiğini anlattı. Servisi masaya götürdüğünü belirten Ş.S., ifadesinde şu sözlere yer verdi: “Yaptığım servisi beğenmedi. Beni patrona şikâyet etti. İş yeri sahibi de ‘Müşteriye nasıl davranıyorsun?’ diyerek beni kovdu.”