20 yılda emekliliğin şartı açıklandı
Türkiye'de yasalara göre çalışanların emekli olması için 3 temel şart aranıyor. Bu şartların öyle ayrıntıları var ki 20 yılda emeklilik bile mümkün...
Çok sayıda vatandaş EYT yasasının çıkması için gün sayarken, emekli olma koşullarına ilişkin az bilinen detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hiç çalışmayan ev hanımlarına da emeklilik ihtimalinin yolu doğdu. 2022'de hazırlanan yasa tasarısındaki teklife göre; en az 25 yıl evli olan ve 50 yaşını doldurup emekli olamayan ev kadınlarına emeklilik olup olamayacağı merak ediliyor.
Sigortası 2008 yılından sonra başlayan kadınların emekli olabilmesi için 7.200 gün prim günü ve 20 yılı tamamlaması gerekiyor. Ancak, çalışma hayatına katılamayan ve emekli olacak kadar evli kalan kadınların faydalanması için bir tasarı sunuldu.
06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler. Tasarı kapsamında, ev kadınları hiç çalışmamış olsa bile emekli olabilecek. Borçlanma yöntemiyle olacak emeklilik, kadınların doğum borçlanmasını da içeriyor. SGK'ya düzenli olarak borçların ödenmesiyle emeklilik aktif olacak ve ev hanımları da maaş almaya başlayacak.
Teklifin kapsamında belirlenen şartlardan ilki kadınların 1995 yılı ve öncesinde resmi nikah ile evlenmiş olmasıdır. Başka bir ifade ile 25 yıl ve üzerinde evlilik süresi olan ev kadınları bu haktan yararlanabilecek. Teklifin ikinci maddesi ise kadınların yaşı ile alakalıdır. Buna göre; ev hanımlarının 1970 yılı ve öncesinde doğması şarttır. Kadınların bu haktan faydalanabilmesi için 50 yaşını doldurması istenir.