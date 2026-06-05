20 yıllık kadın cinayeti çözüldü: Gülcan'ın katil zanlıları da en yakınları çıktı!
Samsun Bafra'da 2006'da Ozan Çayı'nda bulunan kimliği belirsiz kadın cesedinin sırrı, 20 yıl sonra DNA testiyle çözüldü. Başından vurularak öldürülen kadının Gülcan Y. olduğu belirlenirken, cinayet şüphelisi olarak kardeşi, dini nikahıyla birlikte yaşadığı kişi ile arkadaşı gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılında işlenen ve yıllarca sır perdesi aralanamayan faili meçhul cinayet, güvenlik güçlerinin titiz çalışması ve gelişen adli tıp teknolojisi sayesinde 20 yıl sonra aydınlatıldı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü derinlemesine soruşturma sonucunda, Ozan Çayı'nda başından vurulmuş halde bulunan kadının Gülcan Y. olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak talihsiz kadının kardeşi N.Y., dini nikahıyla birlikte yaşadığı O.O. ve arkadaşı B.A. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Cinayetin çözülme süreci, adeta filmleri aratmayan bir dedektiflik çalışmasıyla yürütüldü.
14 Mart 2006'da bulunup kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen ceset dosyasını yeniden açan ekipler, 2005 ve 2006 yıllarına ait 1000'den fazla kayıp kadın ihbarını tek tek analiz etti.