20 yıllık kadın cinayeti çözüldü: Gülcan'ın katil zanlıları da en yakınları çıktı!

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü derinlemesine soruşturma sonucunda, Ozan Çayı'nda başından vurulmuş halde bulunan kadının Gülcan Y. olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak talihsiz kadının kardeşi N.Y., dini nikahıyla birlikte yaşadığı O.O. ve arkadaşı B.A. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.