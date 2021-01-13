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  3. 13 Ocak 2021 11:45

200 kişinin katıldığı swinger partisini polis bastı!

ABD'nin Los Angeles eyaletinde bir depo ayarlayan 200 kişilik grup swinger partisi düzenledi. İhbar üzerine harekete geçen polisler mekan önünde "parti bitti" diye anons yaparak baskın düzenledi.

200 kişinin katıldığı swinger partisini polis bastı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan ABD, onlarca kişinin katıldığı bir swinger partisini konuşuyor.

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200 kişinin katıldığı swinger partisini polis bastı!

DİREKLER, KAFESLER, YATAKLAR...
Gece geç saatlerde aldıkları ihbarı değerlendiren polis ekipleri, bir depoda düzenlenen partiye baskın düzenledi. Mekanın önünde polis araçlarından "Parti bitti" anonsu yapan polis memurları, mekana girdiklerinde ise dans direkleri, yataklar ve kafeslerle karşılaştı.

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200 kişinin katıldığı swinger partisini polis bastı!

200 KİŞİ GÖZALTINDA
Partiye katılan kişilerin büyük bölümünün maske takmadığı görülürken, depoda bulunan yaklaşık 200 kişi gözaltına alındı.

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200 kişinin katıldığı swinger partisini polis bastı!

Los Angeles Şerif Departmanı, koronavirüs vakalarının önlenemez biçimde arttığı bölgede, eyaletin karantina emirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle baskını düzenlediklerini söyledi.

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