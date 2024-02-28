200 kişiye mezar olan binadan geriye sadece bu kaldı

10 yıldır 600 Evler Sitesi'ne yakın bir noktada kebapçılık yapan 37 yaşındaki Muhsin Bekçi, “Sallantılar hızlanmaya, şiddetlenmeye başladı ve sonra patlama sesi geldi. Her yer yıkılmaya başladı. Buradaki yapılar çok eskiydi. Bütün binalar 1990 yılı öncesi binalardı. Bulunduğumuz alandaki binalar daha yeniydi. Yeni binalar yıkılmazken diğer binaların yüzde 80’i yıkıldı ve binlerce insan öldü. Sağlam olan bloklardaki insanlar kurtarılırken diğer bloktaki insanlar hayatını kaybetti. Benim bu siteye yakın kebapçı dükkanım vardı ama depremde yıkıldı. Bu sitede tanıdığım 50 kişi hayatını kaybetti. Burada 600 konutlarından sadece geriye tabelası ve bomboş bir arazi kaldı” dedi.