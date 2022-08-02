200 metre derinliğindeki dev çukur şaşkınlık yarattı

Jeoloji ajansının direktörü David Montenegro'ya göre, Ulusal Jeoloji ve Madencilik Servisi, cumartesi günü obruktan haberdar oldu ve o zamandan beri bölgeye uzman personel gönderdi.

Uzmanların yaptıkları açıklamaya göre çukurun derinlerinde bol miktarda su var ancak araştırmacılar başka hangi maddelerin bulunduğunu henüz tespit edemediler.