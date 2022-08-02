200 metre derinliğindeki dev çukur şaşkınlık yarattı
Şili'nin kuzeyinde meydana gelen dev obruk görenleri şaşkına çevirdi. Havadan bakıldığında kara deliği anımsatan çukurun içinde ne olduğu henüz bilinmiyor.
Geçen hafta sonu Şili'nin kuzeyinde bir bakır madeninin yakınında açılan 200 metre derinliğindeki devasa bir Obruk, adeta bir karadeliği andırıyor.
Gizemli bir şekilde açılan çukur madenle bağlantılı olabilir ancak uzmanlar başka ihtimalleri de görmezden gelmiyorlar.
DERİNLİĞİ 200 METRE!
Kuzey Şili'deki jeoloji uzmanları, hafta sonu Alcaparrosa'daki Kanada Lundin Madencilik sahası yakınında açılan, çapının yaklaşık 25 metre olduğu düşünülen büyük deliği incelemeye başladı.
Yaklaşık 200 metre derinliğinde olan obruk, ülkenin başkenti Santiago'nun yaklaşık 665 kilometre kuzeyinde yer alıyor.
Jeoloji ajansının direktörü David Montenegro'ya göre, Ulusal Jeoloji ve Madencilik Servisi, cumartesi günü obruktan haberdar oldu ve o zamandan beri bölgeye uzman personel gönderdi.
Uzmanların yaptıkları açıklamaya göre çukurun derinlerinde bol miktarda su var ancak araştırmacılar başka hangi maddelerin bulunduğunu henüz tespit edemediler.