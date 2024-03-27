200 TL'lik izdiham kamerada... Birbirlerini ezip geçtiler
Diyarbakır’da ev eşyasından giyim eşyasına kadar çeşitli ürünlerin satıldığı bir alışveriş merkezinde, bayrama özel kampanya düzenlenince izdiham yaşandı.
Kaynak: İHA
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Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde giyim, ev eşyası, butik gibi mağazaların bulunduğu bir alışveriş merkezinde, bayrama özel indirim festivali düzenlendi. İndirimi duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde bulundu.
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Belirlenen saatte müşteriler için açılan kapılara yoğunluk olunca, AVM yetkilileri durumu kontrol altına almak için kepenkleri tekrar indirdi. İçeri girişlerde kontrolü sağlamaya çalışan güvenlik görevlileri, vatandaşları gruplar halinde içeri aldı.
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Bayrama özel indirim festivalini düzenleyen Yasin Tütüncüoğlu, 600 kadına 200 TL festival çeki verildiği esnada da izdiham oluştuğunu söyledi.
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