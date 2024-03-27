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  4. 200 TL'lik izdiham kamerada... Birbirlerini ezip geçtiler

200 TL'lik izdiham kamerada... Birbirlerini ezip geçtiler

Diyarbakır’da ev eşyasından giyim eşyasına kadar çeşitli ürünlerin satıldığı bir alışveriş merkezinde, bayrama özel kampanya düzenlenince izdiham yaşandı.

Kaynak: İHA
200 TL'lik izdiham kamerada... Birbirlerini ezip geçtiler - Resim: 1
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200 TL'lik izdiham kamerada... Birbirlerini ezip geçtiler - Resim: 2

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinde giyim, ev eşyası, butik gibi mağazaların bulunduğu bir alışveriş merkezinde, bayrama özel indirim festivali düzenlendi. İndirimi duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde bulundu.

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200 TL'lik izdiham kamerada... Birbirlerini ezip geçtiler - Resim: 3

Belirlenen saatte müşteriler için açılan kapılara yoğunluk olunca, AVM yetkilileri durumu kontrol altına almak için kepenkleri tekrar indirdi. İçeri girişlerde kontrolü sağlamaya çalışan güvenlik görevlileri, vatandaşları gruplar halinde içeri aldı.

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200 TL'lik izdiham kamerada... Birbirlerini ezip geçtiler - Resim: 4

Bayrama özel indirim festivalini düzenleyen Yasin Tütüncüoğlu, 600 kadına 200 TL festival çeki verildiği esnada da izdiham oluştuğunu söyledi.

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