200 tonluk balıkçı teknesini karadan yürüttüler
Bursa'da inşa edilen 200 tonluk balıkçı teknesi karadan yürütülerek liman sahasına ulaştırıldı. 40 kişilik ekip devasa tekneyi 3 kepçe ve 3 traktör yardımıyla 10 saatte taşıdı.
Bursa Karacabey`de yaşayan Civelek ailesi liman sahasında yer kiralayamadı.
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Kırsal Kurşunlu Mahallesi`ndeki atölyelerinde 200 tonluk bir balıkçı teknesi inşa etti.
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Taşıma işlemi için bir markete ait duvar yıkıldı.
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Elektrik kablolarının zarar görmemesi için önlem alındı.
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