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  4. 200 tonluk balıkçı teknesini karadan yürüttüler

200 tonluk balıkçı teknesini karadan yürüttüler

Bursa'da inşa edilen 200 tonluk balıkçı teknesi karadan yürütülerek liman sahasına ulaştırıldı. 40 kişilik ekip devasa tekneyi 3 kepçe ve 3 traktör yardımıyla 10 saatte taşıdı.

Bursa Karacabey`de yaşayan Civelek ailesi liman sahasında yer kiralayamadı.

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Kırsal Kurşunlu Mahallesi`ndeki atölyelerinde 200 tonluk bir balıkçı teknesi inşa etti.

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Taşıma işlemi için bir markete ait duvar yıkıldı.

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Elektrik kablolarının zarar görmemesi için önlem alındı.

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