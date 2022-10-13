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  4. 2001 model otomobilini iPhone'la takas etti

2001 model otomobilini iPhone'la takas etti

Malatya'da bir genç, satışa çıkardığı otomobilini iPhone 14 Pro Max ile takas etti.

2001 model otomobilini iPhone'la takas etti - Resim: 1

Malatya'da bir kişi, otomobilini cep telefonu ile takas etti.

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2001 model otomobilini iPhone'la takas etti - Resim: 2

Kentte çiftçilik yapan Yasir Aksaç, almak istediği telefona bütçesi yetmeyince 55 bin TL değerindeki aracını internet üzerinden satışa koydu.

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2001 model otomobilini iPhone'la takas etti - Resim: 3

Bir süre ilanda duran otomobilini satamayan Aksaç, bunun üzerine 2001 model aracın camına, istediği cep telefonu modelini yazarak takas edilebileceği ilanını yapıştırdı.

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2001 model otomobilini iPhone'la takas etti - Resim: 4

Aracın bulunduğu bölgeden geçerken ilanı gören Serkan Erkış (21) da Aksaç ile irtibat kurdu. Bir araya gelen Aksaç ile Erkış anlaşmaya varınca telefon ile otomobilin takası gerçekleştirildi.

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