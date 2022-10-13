2001 model otomobilini iPhone'la takas etti
Malatya'da bir genç, satışa çıkardığı otomobilini iPhone 14 Pro Max ile takas etti.
Malatya'da bir kişi, otomobilini cep telefonu ile takas etti.
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Kentte çiftçilik yapan Yasir Aksaç, almak istediği telefona bütçesi yetmeyince 55 bin TL değerindeki aracını internet üzerinden satışa koydu.
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Bir süre ilanda duran otomobilini satamayan Aksaç, bunun üzerine 2001 model aracın camına, istediği cep telefonu modelini yazarak takas edilebileceği ilanını yapıştırdı.
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Aracın bulunduğu bölgeden geçerken ilanı gören Serkan Erkış (21) da Aksaç ile irtibat kurdu. Bir araya gelen Aksaç ile Erkış anlaşmaya varınca telefon ile otomobilin takası gerçekleştirildi.
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