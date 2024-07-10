2008 sonrası işe girenlerin kök aylığı hesaplandı
2008'den sonra işe başlayanların kök aylığı hesaplandı. Buna göre asgari ücretin iki katı ücretle çalışılmış bile olsa kök aylık 9 bin 640 TL'de kaldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) daire başkanı olarak görev yapan Erdoğan Üvedi’nin Emekli Aylığı Hesaplama Sisteminde Reform Zamanı başlıklı makalesi Şeker İŞ Sendikası’nın hakemli akademik dergisi İş ve Hayat’ta yayımladı.
Habertürk'te yer alan haberde Üvedi, emekli aylıklarının nasıl hesaplandığını anlattıktan sonra hesaplanan aylık miktarlarındaki düşüşün sebeplerini örneklerle açıkladı. Üvedi, son olarak da yeni aylık bağlama sistemine ilişkin önerilerde bulundu.
Üvedi makalesinde, sigortalı çalışanların 2008 / Ekim ayından sonraki prim ödeme gün sayısının toplam prim ödeme gün sayısı içindeki payının artmasının, prime esas kazancı düşük sigortalılar için hesaplanan emekli aylığı miktarlarında ciddi azalmalara neden olduğunu vurguladı.
EN DÜŞÜK MAAŞ UYGULAMASI SORUNUN ÇÖZÜMÜNE KATKI SUNMADI
Bu düşüşü engelleyebilmek için ödenmekte olan aylık miktarlarının yapılan yasal düzenlemelerle birlikte seyyanen ya da yüksek oranlarda artırılmaya başlandığını kaydeden Üvedi, yüksek aylık artışlarının da soruna çözüm üretememesi nedeniyle 2019 yılında 1.000 TL ile başlayıp şu an 10.0000 TL’ye yükselen en düşük aylık ödenmesi uygulamasının getirildiğini belirtti.