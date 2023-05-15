2018 yılına göre.... İşte seçimlerin kazanan ve kaybeden lider ve partileri...

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarını açıkladı. Peki bu sonuçlar 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile karşılaştırıldığında ortaya nasıl bir tablo çıktı? İşte o detaylar...

Türkiye sandık başına gitti, YSK kesin olmayan sonuçları açıkladı. Peki, bu sonuçlar 2018 seçimleriyle kıyaslandığında nasıl bir durum ortaya çıktı?

14 Mayıs cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarıştı. Yüzde 50+1 şartı sağlanamadığından seçim 2. tura kaldı.