2018 yılına göre.... İşte seçimlerin kazanan ve kaybeden lider ve partileri...
Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci tura kalırken, partilerin de Meclis'teki sandalye sayıları değişti. Peki kim kazandı kim kaybetti ? İşte 2018 yılı seçimlerine göre partilerin ve adayların oy değişimi...
Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarını açıkladı. Peki bu sonuçlar 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile karşılaştırıldığında ortaya nasıl bir tablo çıktı? İşte o detaylar...
Türkiye sandık başına gitti, YSK kesin olmayan sonuçları açıkladı. Peki, bu sonuçlar 2018 seçimleriyle kıyaslandığında nasıl bir durum ortaya çıktı?
14 Mayıs cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarıştı. Yüzde 50+1 şartı sağlanamadığından seçim 2. tura kaldı.
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Erdoğan yüzde 49,36,
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Kılıçdaroğlu yüzde 44,99,
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Sinan Oğan ise yüzde 5,21 oy aldı.
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