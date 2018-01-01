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  3. 01 Ocak 2018 09:15

2018'e böyle girdiler

2018'e böyle girdiler

Avustralya yeni yıla girdi.

Yeni yıla ilk giren ülkeler arasında yer alan Avustralya, başta Sydney ve Melbourne olmak üzere büyük kentlerde yapılan görkemli havai fişek gösterileri ile 2018'e merhaba dedi.

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2018'e böyle girdiler

Avustralya'daki yeni yıl kutlamaları kapsamında ülkenin iki büyük kenti Sydney ve Melbourne, renkli havai fişek gösterilerine sahne oldu.

Pasifik bölgesinde yer alan ülkeler Kiribati, Tonga, Samoa ve Yeni Zelanda'nın ardından yeni yıla giren Avustralya'daki gösterilerde yaklaşık 20 ton havai fişek, gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu.

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2018'e böyle girdiler

İki kentte bu gösterileri yaklaşık 2 milyon kişi yerinde izledi.



Sydney'deki gösterileri 1,6 milyon kişi izledi

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2018'e böyle girdiler

Her yıl olduğu gibi bu sene de çok sayıda ülke televizyonu tarafından canlı yayınlanan Sydney Liman Köprüsü üzerinden başlayan ve Opera House'un yanı sıra kentin önemli binaları üzerinden fırlatılarak devam eden havai fişek gösterilerinin 1 milyon 600 bin kişi tarafından yerinde takip edildiği bildirildi.

Gösterileri yerinde izleyenlerin yüzde 42'sinin dünyanın faklı ülkelerinden gelen turistlerden oluştuğunu belirten yetkililer, 20 dakika süren havai fişek gösterileri ile tamamlanan yeni kutlamalarının Sydney'e 170 milyon Avustralya doları katkı sağladığını açıkladı.

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