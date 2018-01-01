2018'e böyle girdiler

Her yıl olduğu gibi bu sene de çok sayıda ülke televizyonu tarafından canlı yayınlanan Sydney Liman Köprüsü üzerinden başlayan ve Opera House'un yanı sıra kentin önemli binaları üzerinden fırlatılarak devam eden havai fişek gösterilerinin 1 milyon 600 bin kişi tarafından yerinde takip edildiği bildirildi.



Gösterileri yerinde izleyenlerin yüzde 42'sinin dünyanın faklı ülkelerinden gelen turistlerden oluştuğunu belirten yetkililer, 20 dakika süren havai fişek gösterileri ile tamamlanan yeni kutlamalarının Sydney'e 170 milyon Avustralya doları katkı sağladığını açıkladı.

