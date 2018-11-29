2019'da 8 gün izin alan 41 gün tatil yapabilecek
2019'da çalışanlar tatile doyacak. Yıllık izinlerinden 8 gün kullananlar resmi tatillerle birlikte 41 gün tatil yapabilecek.
2019’da çalışanları bol tatilli bir yıl bekliyor. Resmi tatillerin bir çoğunun hafta içine denk geldiği 2019 yılında, 1-2 günlük izin alabilenler uzun süreli tatile çıkabilecek.
BİRLEŞTİRMEK AVANTAJLI
Posta'da yer alan habere göre yeni yıla salı gününe denk gelen yılbaşı tatiliyle başlıyoruz. 1 gün izin alarak hafta sonuyla birleştirip 4 gün tatil yapabilmek mümkün. Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı salı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de çarşambaya denk geliyor. Bu günleri haftasonu izinleriyle birleştirip uzun bir tatil yapabilirsiniz.