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  3. 29 Kasım 2018 10:34

2019'da 8 gün izin alan 41 gün tatil yapabilecek

2019'da çalışanlar tatile doyacak. Yıllık izinlerinden 8 gün kullananlar resmi tatillerle birlikte 41 gün tatil yapabilecek.

2019'da 8 gün izin alan 41 gün tatil yapabilecek

2019’da çalışanları bol tatilli bir yıl bekliyor. Resmi tatillerin bir çoğunun hafta içine denk geldiği 2019 yılında, 1-2 günlük izin alabilenler uzun süreli tatile çıkabilecek.

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2019'da 8 gün izin alan 41 gün tatil yapabilecek

Araştırmalara göre; 2019 yılında 8 gün izin alan çalışanlar 41 gün izin yapabilecek.

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2019'da 8 gün izin alan 41 gün tatil yapabilecek

BİRLEŞTİRMEK AVANTAJLI

Posta'da yer alan habere göre yeni yıla salı gününe denk gelen yılbaşı tatiliyle başlıyoruz. 1 gün izin alarak hafta sonuyla birleştirip 4 gün tatil yapabilmek mümkün. Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı salı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de çarşambaya denk geliyor. Bu günleri haftasonu izinleriyle birleştirip uzun bir tatil yapabilirsiniz.

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2019'da 8 gün izin alan 41 gün tatil yapabilecek

BAYRAM GÜNLERİNDE...

Ramazan Bayramı tatili için de 1.5 gün, Kurban Bayramı için de 2 gün izin alarak 9 günlük tatil yapılabilecek. Erken rezervasyonların avantajlı olduğu bu günlerde hesabı buna göre yapmakta fayda var.

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