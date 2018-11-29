2019'da 8 gün izin alan 41 gün tatil yapabilecek

BAYRAM GÜNLERİNDE...



Ramazan Bayramı tatili için de 1.5 gün, Kurban Bayramı için de 2 gün izin alarak 9 günlük tatil yapılabilecek. Erken rezervasyonların avantajlı olduğu bu günlerde hesabı buna göre yapmakta fayda var.