2020 bekçi alımı olacak mı?
çişleri Bakanı Süleyman Soylu, bekçi alımı ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.
2020'DE BEKÇİ ALIMI OLACAK MI? Bir canlı yayın programına katılan Bakan Soylu, konu ile ilgili şöyle dedi: "Bekçiler, 1966'dan beri kimlik soruyor. Yönetmeliği var, soruyor ama polisin bir takım yaptıklarını yapamaz bekçi. Şu anda 26 bin civarında bekçimiz var, 2 bin 500 daha başlayacak, 28 bin 500 olacak. Toplam 30 bin kadromuz var, bunun 28 bin 500'ünü doldurduk, 1500 kadar kadromuz var ama Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz böyle bir kadro açma kararında bulunursa, 40 bin rakamına belki tamamlayabiliriz."
BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR? Bekçi olmak isteyenlerde, * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, * En az lise ya da dengi okul mezunu olmak, * Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak, * Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak, * Memuriyete engel bir hali bulunmamak, * Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak koşulları aranıyor.
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BEKÇİ MAAŞLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşlarının farklı meslek gruplarının maaşlarıyla karşılaştırılarak farklı yorumlar yapıldığı belirtildi.
Kamu görevlilerinin sahip oldukları görev ve yetkileri, sorumlukları ve yükümlülükleri, çalışma koşulları ve özlük haklarının her meslek grubu için ayrı ayrı düzenlendiği hatırlatılan açıklamada, diğer hususlara bakılmaksızın sadece eğitim durumları ve aldıkları maaş üzerinden kıyaslama yapmanın doğru sonuçlar vermeyeceğinin altı çizildi.