2020'nin en çok petrol üretimi yapan ülkeleri açıklandı
Global Power ülkelerin 2020 yılı petrol üretimlerine ilişkin rakamları açıkladı. İşte Türkiye'nin de yer aldığı o liste...
1- Rusya
Petrol Üretimi: 10.580.000 bbl
Yağ Tüketimi: 3.225.000 bbl
Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 80.000.000.000 bbl
2- Suudi Arabistan
Petrol Üretimi: 10.130.000 bbl
Yağ Tüketimi: 4.000.000 bbl
Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 266.500.000.000 bbl
3- Amerika Birleşik Devletleri
Petrol Üretimi: 9.352.000 varil
Yağ Tüketimi: 20.000.000 bbl
Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 36.520.000.000 bbl