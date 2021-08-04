2021 YAŞ kararları açıklandı: İşte isim isim terfi listesi

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI MUSA AVSEVER KİMDİR?

Musa Avsever 7 Kasım 1957 yılında Konya'nın Halkapınar ilçesinde dünyaya geldi. Son olarak 1. Ordu Komutanı olarak TSK'da görev alan Avsever 4 Ağustos 2021 YAŞ kararları itibariyle Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. 2003'te tuğgeneral olan Avsever, ardından 2007'de tümgeneral ve 2012'de korgeneralliğe terfi etti.