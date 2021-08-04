2021 YAŞ kararları açıklandı: İşte isim isim terfi listesi
Yüksek Askeri Şura kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı tamamlandı. Toplantıda alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Yeni kararları ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duyurdu.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANI MUSA AVSEVER OLDU
İbrahim Kalın, Birinci Ordu Komutanı Musa Avsever'in Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandığını açıkladı.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANI MUSA AVSEVER KİMDİR?
Musa Avsever 7 Kasım 1957 yılında Konya'nın Halkapınar ilçesinde dünyaya geldi. Son olarak 1. Ordu Komutanı olarak TSK'da görev alan Avsever 4 Ağustos 2021 YAŞ kararları itibariyle Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. 2003'te tuğgeneral olan Avsever, ardından 2007'de tümgeneral ve 2012'de korgeneralliğe terfi etti.
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra toplantısında orgeneralliğe terfi olan Musa Avsever 1. Ordu Komutanlığına getirilmişti.