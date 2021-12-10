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  4. 2021 yılının en zor telaffuz edilen kelimeleri belli oldu

2021 yılının en zor telaffuz edilen kelimeleri belli oldu

2022 yılına az bir süre kala dil öğrenme uygulaması Babbel, son 12 ayda insanların telaffuzunda en çok zorlandığı kelimeleri açıkladı. İşte o kelimeler...

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DALGONA (tal-goh-NAH)

Netflix'in rekor üstüne rekor kıran dizisi Squid Game'in tüm dünyada popüler olmasından sonra eritilmiş şeker ve kabartma tozundan yapılan Kore kurabiyesi en çok kullanılan kelimeler arasında girdi.

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DOGECOIN (DOHJ-koin)

Milyarder Elon Musk ile popüler hale gelen Dogecoin isimli kripto paranın son dönemde birçok yatırımcısı bulunuyor.

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GİNA COLADANGELO (JEE-nah co-lah-DAN-gelo)

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ile yakalanan iş kadını Gina Coladangelo uzun süre konuşuldu, ancak isminin telaffuzunda da oldukça sıkıntı yaşandı.

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