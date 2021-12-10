2021 yılının en zor telaffuz edilen kelimeleri belli oldu
2022 yılına az bir süre kala dil öğrenme uygulaması Babbel, son 12 ayda insanların telaffuzunda en çok zorlandığı kelimeleri açıkladı. İşte o kelimeler...
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DALGONA (tal-goh-NAH)
Netflix'in rekor üstüne rekor kıran dizisi Squid Game'in tüm dünyada popüler olmasından sonra eritilmiş şeker ve kabartma tozundan yapılan Kore kurabiyesi en çok kullanılan kelimeler arasında girdi.
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DOGECOIN (DOHJ-koin)
Milyarder Elon Musk ile popüler hale gelen Dogecoin isimli kripto paranın son dönemde birçok yatırımcısı bulunuyor.
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GİNA COLADANGELO (JEE-nah co-lah-DAN-gelo)
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ile yakalanan iş kadını Gina Coladangelo uzun süre konuşuldu, ancak isminin telaffuzunda da oldukça sıkıntı yaşandı.
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