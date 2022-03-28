2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Rakam verildi

BAYRAM İKRAMİYESİ 1750 TL OLABİLİR

NTV'de yer alan habere göre, TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç da konuya ilişkin olarak, "Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yıl da bu rakam 1.100 liraya çıkartılmıştı. Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden üzerinden düşündüğümüz zaman bu artışın miktarı konusunda 1.500 TL ya da 1.750 TL gibi beklentiler var.