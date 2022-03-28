2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Rakam verildi
Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emekli bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Peki 2022 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi kimlere ödeniyor? İşte merak edilenler...
Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca emeklinin gözü 2022 yılı bayram ikramiyesine çevrildi. Emekli bayram ikramiyesinin bu yıl zamlı şekilde hesaplara yatırılması bekleniyor.
NTV yorumcusu ve Milliyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Cem Kılıç emeklinin alacağı bayram ikramiyesi tutarıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.
2021'de artan enflasyon neticesinde emekli bayram ikramiyesi 1.100 liraya çıkartılmıştı. Bu doğrultuda 2022 yılında emekli bayram ikramiyelerine de ramazan bayramı öncesi zam yapılıp, yapılmayacağı merak ediliyor.
BAYRAM İKRAMİYESİ 1750 TL OLABİLİR
NTV'de yer alan habere göre, TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç da konuya ilişkin olarak, "Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yıl da bu rakam 1.100 liraya çıkartılmıştı. Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden üzerinden düşündüğümüz zaman bu artışın miktarı konusunda 1.500 TL ya da 1.750 TL gibi beklentiler var.