2022 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki tüm rakam ve hesaplamalar

Emekliye zam ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Asgari ücretin yüzde 50.5 artışla 4 bin 253 liraya çıkması çalışanları sevindirirken şimdi de emekliler gelecek zam haberine kilitlendi. SSK emeklisi ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına ocak ayında yapılacak zam oranı merak edilirken kulislerde konuşulan rakamlar heyecan yarattı. 6 ayda bir enflasyon verilerine göre artan emekli maaşları için gözler şimdi Aralık ayı rakamlarına çevrildi. Ocak ayı zammının yüzde 15-16'lara çıkması konuşulurken, enflasyonun beklentileri aşması durumunda bu rakam daha yukarı çekilecek. Yıllık belirlenen asgari ücret zammı yüzde 50.5 olunca emekliye de bu seviyelere yakın artış gündeme geldi. Ankara'da emekliye yapılacak zammın yıllık kümülatif yüzde 40 seviyesinde olabileceği konuşuluyor. Öte yandan en düşük emekli maaşının da 2 bin TL'ye sabitlenmesi beklentiler arasında.