2022 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki tüm rakam ve hesaplamalar
Emekli maaşlarına zam haberi için gözler gelecek açıklamaya çevrilirken, asgari ücrette yaşanan rekor artış sonrası beklentiler yükseldi.
Emekliye zam ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Asgari ücretin yüzde 50.5 artışla 4 bin 253 liraya çıkması çalışanları sevindirirken şimdi de emekliler gelecek zam haberine kilitlendi. SSK emeklisi ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına ocak ayında yapılacak zam oranı merak edilirken kulislerde konuşulan rakamlar heyecan yarattı. 6 ayda bir enflasyon verilerine göre artan emekli maaşları için gözler şimdi Aralık ayı rakamlarına çevrildi. Ocak ayı zammının yüzde 15-16'lara çıkması konuşulurken, enflasyonun beklentileri aşması durumunda bu rakam daha yukarı çekilecek. Yıllık belirlenen asgari ücret zammı yüzde 50.5 olunca emekliye de bu seviyelere yakın artış gündeme geldi. Ankara'da emekliye yapılacak zammın yıllık kümülatif yüzde 40 seviyesinde olabileceği konuşuluyor. Öte yandan en düşük emekli maaşının da 2 bin TL'ye sabitlenmesi beklentiler arasında.
2022 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI İÇİN GÖZLER ENFLASYONDA
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verisine göre; enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde yüzde 1.25, ekimde yüzde 2.39, kasımda ise yüzde 3.51 olmuştu. Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin 5 ayında kümülatif yüzde 10.46’lık enflasyon rakamına ulaşıldı. Geriye sadece aralık kaldı. Merkez Bankası beklenti anketine göre aralık için uzmanların enflasyon öngörüsü yüzde 3.37 seviyesinde.
EMEKLİ ZAMMI İÇİN YÜZDE 16 BEKLENTİSİ
Posta'nın haberine göre, buna paralel veya daha fazla bir artışla SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak zammı yüzde 15-16’ya dayanacak. Yüzde 3.5’lik aralık enflasyonuyla son 6 aylık enflasyon yüzde 14.33 olacak. Eğer aylık enflasyon yüzde 4.1 olursa zam yüzde 15’e, aylık enflasyon yüzde 5 olursa zam oranı yüzde 16’ya ulaşacak. Enflasyonun beklentileri aşması zam oranını daha yukarı çekecek.
MEMUR EMEKLİSİ KAÇ TL ALACAK?
Beklentiler gerçekleşirse memur emeklisinin 2022 yılında alacağı zamlı emekli maaşı şu şekilde olacak;
Düzenlemeye göre 4 bin 048 TL maaş alan bir memur emeklisi; son 1 yıllık toplam zam yüzde 35 olursa 5 bin 123 TL; son 1 yıllık toplam zam yüzde 40 olursa 5 bin 325 TL; son 1 yıllık toplam zam yüzde 45 olursa 5 bin 528 TL emekli maaşı alacak.
NOT: Hesap, temmuz zammı olan yüzde 8.45 düşülerek yapılmıştır. Çünkü mevcut maaş yüzde 8.45 zam dahil maaştır.