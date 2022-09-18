2022-KPSS sorularına gelen tepkiler sosyal medyayı salladı

Soruların sızdırıldığı gerekçesiyle iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı tamamlandı.

2022 KPSS'ye giren adaylar, KPSS hakkında bilgi sahibi olmak için araştırmalar yapmaya başladı. KPSS sınavı sonrası merak edilen, "Sınav zor muydu, kolay mıydı?" gibi soruların yanıtları Twitter üzerinden hashtag adı altında atılan yorumlar ile takip edilebilir.

İşte, sınava dair öne çıkan yorumlar...