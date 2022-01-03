2022 memur zammı ne kadar oldu? İşte yeni memur maaşlarıyla ilgili tüm detaylar
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren memur zammı 2022 oranları TÜİK enflasyon rakamları sonrası belli oldu. Yeni memur maaşı netlik kazandı. işte yeni memur maaşlarıyla ilgili merak edilenler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz." dedi.
ENFLASYON ORANI VE MEMUR ZAM ORANLARI AÇIKLANDI
Memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13,58 oldu.
Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak.
2022'de ilk 6 aylık süreçte enflasyon yapılacak olan yüzde 5'lik zam oranını aştı. Bundan dolayı maaşlara yüzde 25,65 oranında fark yansıtılacak..
Zamlı memur maaşları şu şekilde olacak;
MEMUR MAAŞI ZAM TABLOSU
Not: Tabloda görüntülen 2022 Temmuz, 2023 Ocak maaşları enflasyon farkı olmadan yansıtılmıştır. İlgili yıllara gelindiğinde enflasyon farkı eklemesi yapılarak hesaplanması gerekmektedir. Ayrıca ek ödeme tutarları da dahil edilmemiştir.
MEMUR ZAMMI 2022 YILINDA NE KADAR OLACAK?
Memur zammı 2022, Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin de gündemindeydi. İşte, Selvi'nin konu hakkındaki değerlendirmeleri;
"Enflasyon oranı her ayın 3’ünde açıklanıyor ama enflasyon oranı ilk kez bu kadar önemli oldu. "