2022 memur zammı ne kadar oldu? İşte yeni memur maaşlarıyla ilgili tüm detaylar

ENFLASYON ORANI VE MEMUR ZAM ORANLARI AÇIKLANDI

Memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13,58 oldu.

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak.

2022'de ilk 6 aylık süreçte enflasyon yapılacak olan yüzde 5'lik zam oranını aştı. Bundan dolayı maaşlara yüzde 25,65 oranında fark yansıtılacak..

Zamlı memur maaşları şu şekilde olacak;