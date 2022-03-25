2022 Ramazan ayı yaklaştı: İşte en kısa ve en uzun orucu tutacak illerimiz
On bir ayın sultanı Ramazan için sayılır günler kaldı. Bu kutlu aya günler kala Ramazan İmsakiyesi belli oldu. İşte en uzun ve en kısa orucu tutacak iller...
Diyanet İşleri Başkanlığı bu mübarek aya kısa bir süre kala Ramazan İmsakiyesi'ni yayımladı.
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Buna göre Ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da en erken imsak saat 04.14'te Iğdır'da, son imsak ise 05.25'te İzmir'de gerçekleşecek.
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Sabır, ibadet, rahmet, ve bereket ayı olarak kabul edilen Ramazan ayı her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük çoşkuyla karşılanacak.
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2 Nisan Ramazan ayının ilk gününde gerçekleşecek olan iftar ilk olarak saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de gerçekleşecek.
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