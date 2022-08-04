2022 YAŞ kararları açıklandı: İşte terfi eden ve emekli olan komutanlar

30 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay general ve amiralliğe yükseltildi.

-40 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatılmıştır.