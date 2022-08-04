2022 YAŞ kararları açıklandı: İşte terfi eden ve emekli olan komutanlar
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in görev süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi. 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay general ve amiralliğe sevk edildi. 40 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatıldı. 38 general ise emekliye sevk edildi. İşte o isimler...
Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 1 saat sürdü.
Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi uzatıldığı açıkladı.
30 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay general ve amiralliğe yükseltildi.
-40 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatılmıştır.
-38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edilmiştir.
ÜST RÜTBEYE TERFİ EDEN GENERAL VE AMİRALLER
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneraller:
Tümgeneral Yılmaz Yıldırım
Tümgeneral Bahtiyar Ersay
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneralliğe Yükseltilen Tuğgeneraller
Tuğgeneral Osman Aytaç
Tuğgeneral Mustafa Koşan
Tuğgeneral Tamer Atay
Tuğgeneral Alparslan Kılınç
Tuğgeneral Fethi Oltulu
Tuğgeneral Sinan Eren