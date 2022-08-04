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2022 YAŞ kararları açıklandı: İşte terfi eden ve emekli olan komutanlar

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in görev süresinin 1 yıl uzatılmasına karar verildi. 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay general ve amiralliğe sevk edildi. 40 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatıldı. 38 general ise emekliye sevk edildi. İşte o isimler...

2022 YAŞ kararları açıklandı: İşte terfi eden ve emekli olan komutanlar - Resim: 1

Yüksek Askeri Şura toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 1 saat sürdü.

Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi uzatıldığı açıkladı.

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2022 YAŞ kararları açıklandı: İşte terfi eden ve emekli olan komutanlar - Resim: 2

30 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay general ve amiralliğe yükseltildi. 

-40 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatılmıştır.

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2022 YAŞ kararları açıklandı: İşte terfi eden ve emekli olan komutanlar - Resim: 3

-38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edilmiştir.

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2022 YAŞ kararları açıklandı: İşte terfi eden ve emekli olan komutanlar - Resim: 4

ÜST RÜTBEYE TERFİ EDEN GENERAL VE AMİRALLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneraller:

Tümgeneral Yılmaz Yıldırım

Tümgeneral Bahtiyar Ersay

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneralliğe Yükseltilen Tuğgeneraller

Tuğgeneral Osman Aytaç

Tuğgeneral Mustafa Koşan

Tuğgeneral Tamer Atay

Tuğgeneral Alparslan Kılınç

Tuğgeneral Fethi Oltulu

Tuğgeneral Sinan Eren

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