2022 yılı için asgari ücret belli oldu: İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve SGK primleri de artacak

ASGARİ ÜCRET 4 BİN 250 TL OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı için asgari ücret net 4 bin 250 lira olarak belirlendi.



Asgari ücrette yüzde 50,44 oranında artış gerçekleşti.



Böylece asgari ücret bin 425 lira artmış oldu.



