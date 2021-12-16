2022 yılı için asgari ücret belli oldu: İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve SGK primleri de artacak
Türkiye'nin merakla beklediği zamlı asgari ücret belli oldu. 2022 yılında geçerli olacak net asgari ücret 4 bin 250 lira olarak belirlendi. Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, 65 yaş aylığı gibi kalemlerde de artış yapıldı.
Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren ve dolaylı olarak 30 milyona yakın çalışanı etkileyecek zamlı asgari ücret nihayet belli oldu. Kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücreti açıkladı.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50,44 ZAM
2022 yılında geçerli olacak net asgari ücret 4 bin 250 TL olarak belirlendi. Böylece asgari ücret zam oranı yüzde 50,44 oldu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemeleri çalışmaları kapsamında son toplantıyı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirdi.
ASGARİ ÜCRET 4 BİN 250 TL OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı için asgari ücret net 4 bin 250 lira olarak belirlendi.
Asgari ücrette yüzde 50,44 oranında artış gerçekleşti.
Böylece asgari ücret bin 425 lira artmış oldu.
GELİR VE DAMGA VERGİSİ KALDIRILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette gelir ve damga vergisinin de kaldırıldığını duyurdu. Erdoğan, ''Bununla işvereni 450 TL yükten kurtardık." ifadelerini kullandı.