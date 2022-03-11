2022 YKS ne zaman? İşte ÖSYM sınav tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2022 sınav takvimi internet sitesi üzerinden ilan edildi. Bu yıl yaklaşık 7 milyon aday ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavlara katılacak. Memurluk hayali kuranlar KPSS sınavında, üniversite okumak isteyenler YKS'de ter dökecek. Peki YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS sınavları ne zaman? İşte 2022 ÖSYM sınav takvimi...