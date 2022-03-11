2022 YKS ne zaman? İşte ÖSYM sınav tarihleri
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2022 sınav takvimi resmi internet sitesi üzerinden ilan edildi. İşte 2022'de yapılacak sınavların tarihleri...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2022 sınav takvimi internet sitesi üzerinden ilan edildi. Bu yıl yaklaşık 7 milyon aday ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavlara katılacak. Memurluk hayali kuranlar KPSS sınavında, üniversite okumak isteyenler YKS'de ter dökecek. Peki YKS, KPSS, DGS, ALES, YDS sınavları ne zaman? İşte 2022 ÖSYM sınav takvimi...
2022 YKS NE ZAMAN?
ÖSYM resmi sitesinden alınan bilgilere göre, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran,
Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,
Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran,
2022 KPSS SINAVI NE ZAMAN?
2022 KPSS tarihleri ise şöyle:
EKPSSS 24 Nisan,
KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz,
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,
KPSS ÖABT 14 Ağustos,
KPSS Önlisans 2 Ekim,
KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,
KPSS DHBT 27 Kasım,