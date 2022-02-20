2022'de konut fiyatlarının en çok arttığı iller belli oldu

ANKARA'DA ETİMESGUT İLK SIRADA

Ocak 2022 Emlak Endeksi verilerine göre, Ankara satılık konut piyasası son bir yılda yükselişe geçti. Son bir yılda yüzde 121 fiyat artışıyla ilk sırada yer alan Etimesgut'u, yüzde 115 ile Çankaya, yüzde 109 ile Pursaklar, yüzde 107 ile Sincan, yüzde 105 ile Gölbaşı, yüzde 101 ile Yenimahalle, yüzde 95 ile Keçiören, yüzde 89 ile Altındağ, yüzde 83 ile Mamak ve yüzde 71 ile Polatlı takip etti.