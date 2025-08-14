2022'de yangın felaketinin yaşandığı Marmaris'ten sevindiren görüntüler

Marmaris'in Bördübet mevkisindeki ormanda 21 Haziran 2022'de çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Söndürme çalışmalarına 44 helikopter, 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katıldı.