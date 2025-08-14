  1. Anasayfa
2022'de yangın felaketinin yaşandığı Marmaris'ten sevindiren görüntüler

Muğla'nın dünyaca ünlü tatil cenneti Marmaris ilçesinde 3 yıl önce küle dönen ormanlar, yeniden yeşile bürünmeye başladı.

Kaynak: DHA
Marmaris'in Bördübet mevkisindeki ormanda 21 Haziran 2022'de çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Söndürme çalışmalarına 44 helikopter, 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel katıldı. 

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın 5'inci gün sonunda söndürülürken, 4 bin 392 hektar orman kül oldu. Soruşturma kapsamında, yangını çıkardığı ileri sürülen S.A. tutuklandı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın sonrası bölgede çalışmalara hemen başlandı.

Bördübet ve Değirmenyanı'ndaki sahalar, yanan ağaçlardan hızla temizlendi. 930 hektarlık bölümde doğal, 2 bin 630 hektarlık bölümde ise arazi hazırlığı yapılarak tohum serpme yöntemiyle suni gençleştirme uygulandı. 

