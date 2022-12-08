2022'nin en çarpıcı fotoğrafları... Listede Türkiye'den de kareler var
Fransız haber ajansı AFP, 2022'nin en çarpıcı fotoğraflarını seçti. Listeye Ukrayna-Rusya savaşı damga vururken, Türkiye'den de kareler yer aldı.
22 Kasım 2022'de Endonezya'da 330'dan fazla kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına ve diğerlerinin kaybolmasına neden olan 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir köylü, ölen oğlunun cesedini taşıyor.
13 Kasım 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ortasında, yerel halk Herson'un kurtuluşunu kutlamak için toplanırken bir adam Ukraynalı bir askere sarılıyor. Kurtarılan güneydeki Herson kentindeki Ukraynalılar, aylarca süren Rus işgalinin ardından 11 Kasım 2022'de rahatladıklarını ifade ettiler. Bir AFP muhabiri, 13 Kasım 2022'de herhangi bir sevinç sahnesi olmadığını söyledi, ancak birçok yerel halk, Kiev şehrin kontrolünü geri aldıktan sonra büyük bir rahatlama hissettiklerini aktardı.
Ukraynalı bir topçu birliği askeri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ortasında, 8 Kasım 2022'de Bakhmut dışındaki Rus mevzilerine ateş ediyor.
Brezilya eski Cumhurbaşkanı (2003-2010) ve solcu İşçi Partisi (PT) adayı Luiz Inacio Lula da Silva'nın destekçileri, 30 Ekim 2022'de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Cinelandia meydanında adaylarının cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini kazanmasının ardından kutlama yapıyor. Seçim yetkilileri, Brezilya'nın tecrübeli siyasetçisi Luiz Inacio Lula da Silva'nın Pazar günü aşırı sağcı rakibini ülkeyi ikiye bölen seçimde kıl payı farkla yenerek cumhurbaşkanı seçildiğini söyledi.