2022'nin en çarpıcı fotoğrafları... Listede Türkiye'den de kareler var

13 Kasım 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ortasında, yerel halk Herson'un kurtuluşunu kutlamak için toplanırken bir adam Ukraynalı bir askere sarılıyor. Kurtarılan güneydeki Herson kentindeki Ukraynalılar, aylarca süren Rus işgalinin ardından 11 Kasım 2022'de rahatladıklarını ifade ettiler. Bir AFP muhabiri, 13 Kasım 2022'de herhangi bir sevinç sahnesi olmadığını söyledi, ancak birçok yerel halk, Kiev şehrin kontrolünü geri aldıktan sonra büyük bir rahatlama hissettiklerini aktardı.