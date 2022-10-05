2022'nin en iyi fotoğrafları belli oldu: Türk fotoğrafçı dereceye girdi
Dünyanın en prestijli uluslararası fotoğraf yarışması Siena Fotoğraf Ödülleri'nde 2022'nin en iyi fotoğrafları belli oldu.
Siena Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Dünyanın en prestijli uluslararası fotoğraf yarışmasında bir Türk de dereceye girdi. Yılın fotoğrafı hangisi oldu? İşte 2022 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde(SIPA) ödül alan fotoğraflar...
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Sokak fotoğrafı kategorisi birincisi
Fotoğrafçı: Michael Kowalczyk
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Sokak fotoğrafı kategorisi ikincisi
Fotoğraf: Barry Talis
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Sokak fotoğrafı kategorisi üçüncüsü
Fotoğraf: Jonathan Jasberg
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