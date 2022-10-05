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  4. 2022'nin en iyi fotoğrafları belli oldu: Türk fotoğrafçı dereceye girdi

2022'nin en iyi fotoğrafları belli oldu: Türk fotoğrafçı dereceye girdi

Dünyanın en prestijli uluslararası fotoğraf yarışması Siena Fotoğraf Ödülleri'nde 2022'nin en iyi fotoğrafları belli oldu.

2022'nin en iyi fotoğrafları belli oldu: Türk fotoğrafçı dereceye girdi - Resim: 1

Siena Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Dünyanın en prestijli uluslararası fotoğraf yarışmasında bir Türk de dereceye girdi. Yılın fotoğrafı hangisi oldu? İşte 2022 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde(SIPA) ödül alan fotoğraflar...

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2022'nin en iyi fotoğrafları belli oldu: Türk fotoğrafçı dereceye girdi - Resim: 2

Sokak fotoğrafı kategorisi birincisi

Fotoğrafçı: Michael Kowalczyk

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2022'nin en iyi fotoğrafları belli oldu: Türk fotoğrafçı dereceye girdi - Resim: 3

Sokak fotoğrafı kategorisi ikincisi

Fotoğraf: Barry Talis

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2022'nin en iyi fotoğrafları belli oldu: Türk fotoğrafçı dereceye girdi - Resim: 4

Sokak fotoğrafı kategorisi üçüncüsü

Fotoğraf: Jonathan Jasberg

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