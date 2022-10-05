2022'nin en iyi fotoğrafları belli oldu: Türk fotoğrafçı dereceye girdi

Siena Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Dünyanın en prestijli uluslararası fotoğraf yarışmasında bir Türk de dereceye girdi. Yılın fotoğrafı hangisi oldu? İşte 2022 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde(SIPA) ödül alan fotoğraflar...