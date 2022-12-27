2022'nin en kötü teknoloji patronları belli oldu
2022 yılında birçok ünlü şirketin CEO'su bu yıl başarısız hamleleriyle gündeme geldi. İşte 2022'nin en kötü teknoloji patronları.
İngiliz gazetesi The Guardian, teknoloji şirketlerinin patronlarının 2022 yılına ait performanslarını derecelendirdi.
Listede kendine yer bulan isimler şu şekilde:
MARK ZUCKERBERG
Bir zamanların dahi çocuğu olarak adlandırılan Mark Zuckerberg için işler son dönemlerde hiç iyi gitmiyor.
Zuckerberg'ün metaverse dünyasına olan kör inancı 14 ayda hisse fiyatları yaklaşık yüzde 60 düşürerek şirketin güncel piyasa değerini 400 milyar dolara indirdi.
Hisse fiyatlarındaki bu düşüşün piyasa değeri ise yaklaşık 600 milyar dolar olarak hesaplandı. Ayrıca Zuckerberg'ün kişisel serveti ocak ayından bu yana 76 milyar dolar azaldı ve Metaverse projesi onu dünyadaki en zengin 20 kişi arasından çıkardı.
Mark Zuckerberg 2022 yılında şirket tarihinin en büyük işten çıkarmasına imza attı.
Zuckerberg tarafından 11 bin çalışanını işine son verildi.
Meta CEO'su bu durumu ise şu sözlerle açıkladı:
“Ne yazık ki, beklediğim gibi olmadı. Çevrimiçi ticaret yalnızca önceki trendlere dönmekle kalmadı, makroekonomik gerileme, artan rekabet ve reklam sinyali kaybı da gelirimizin beklediğimden çok daha düşük olmasına neden oldu. Bu durumu yanlış anladım ve bunun sorumluluğunu alıyorum.”