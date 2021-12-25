2022'nin en şanslı burçları belli oldu
2022 yılında bazı burçlar hayatlarının aşkıyla karşılaşacakken, bazıları ise bol bol para kazanacak. Peki, hangi konularda kimler daha şanslı olacak? İşte 2022 burç yorumları...
2022’nin en çok merak edilen konularından biri de burçların kişilerin yaşamına hangi alanlarda şans getireceği oluyor. 2022 yılında bazı burçlar hayatlarının aşkıyla karşılaşacakken, bazıları ise bol bol para kazanacak. Tüm dünyada astrologların görüşlerine göre 2022 yılının en şanslı burçları hangileri olacak? İşte, tüm merak edilenlerin yanıtları…
Hayatın her alanında şansa kapınızı aralamaya hazır olun Yengeçler! Çünkü yılın sonunda 2022 için yalnızca "mükemmel bir seneydi" diyeceksiniz! Astrologlar 2021'deki gelgitlerin ve sorunların 2022 yılında çözümleneceğini müjdeliyor.
Sahip olduğunuz tüm bağların daha da derinleşerek güçleneceği bu senede, yaşamınıza yenilikler katmak için de kusursuz bir aura ile kuşanacaksınız. Ortamların yıldızı ve en baş neşe kaynağı sizden başkası değil! İş ortamında da sosyal ortamlarda da bağlarınızı daha da pekiştirerek aidiyet duygunuzu güçlendireceğiniz bir sene sizi bekliyor.
Öte yandan listenin iki numarasında yer alan o burcun da 2022’de kariyerde yüzü gülecek.
Aslanlar için 2022 yılı bol aksiyonlu geçecek! Bu aksiyonlar elbette hayatınıza güzellikler katacak değerde olacak. Pek çok fırsatın size altın tepside sunulacağı bu yılda, iyi olan her şeye ruhunuzu açacak ve şans vereceksiniz. İş fırsatları sayesinde ilerleyen yıllarda yapacağınız kariyer sıçramalarının ilk adımlarını 2022 yılında atabilirsiniz. Gereken emeği ve özveriyi gösterdiğiniz sürece çaldığınız hiçbir kapı yüzünüze kapanmayacak.
Özellikle yılın ilk yarısında aşka dair umutlarınızı da yeşertecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bir şeyleri akışına bıraktığınız sürece aşkta da kariyerde de güzel enerjiler sizi bulacak.
Öte yandan listenin zirvesinde yer alan o burç da 2022’de ilişkilerde ve kariyerde yeni başlangıçlar yapacak.
2022'nin en şanslı burçları arasında Balık öne çıkıyor! Jüpiter 9 Aralık 2021'den 11 Mayıs 2022 tarihine kadar ve ardından 28 Ekim 2022'den 20 Aralık 2022'ye kadar Balık burcunda olacak. Tüm bu evrelere baktığımızda ise yılın büyük çoğunluğunu şansla kuşanarak geçireceğinizi söylemek mümkün. Yükselen burcu Balık olanlar da buna dahil!
İlişkilerde ve kariyerde yeni başlangıçlar Jüpiter kuşağında sizi etkisi altına alabilir. Çok yönlü bir gelişime açık olacaksınız. Almak istediğiniz eğitimleri alarak kariyerinize destek olacak adımlar atabilirsiniz. Bu süreçte yanınızda bulunan insanlara yenileri de eklenecek. 2022, yeni dostlar edineceğiniz bir yıl olacak. Ayrıca yıl ortasında, aşk gezegeninin geçişi ile aşk eviniz aktive olacak. Bu süreçte flörtöz yanınızı ortaya çıkararak yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz.