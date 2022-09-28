2023 asgari ücret için bomba tahmin: 9 bin 900 TL

Asgari ücrete yüzde 80 zam

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, seçime giderken, seçim ekonomisinin uygulanacağını belirterek "Seçim ekonomisi sürecinde asgari ücrete yüzde 80 ve üzeri oranda zam gelmesi sürpriz olmaz. Zira hükümetin önünde bir sandık var ve ücretlerdeki erozyonun toplumda yarattığı olumsuzluklar ortada" dedi.