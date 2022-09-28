2023 asgari ücret için bomba tahmin: 9 bin 900 TL
Milyonlarca çalışanının gözü asgari ücret zammına çevrildi. Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, asgari ücrete yüzde 80'in üzerinde zam yapılmasının şaşırtıcı olmayacağını söyledi ve nedenlerini yazdı.
Türkiye'de artan enflasyonla birlikte vatandaşın alım gücü yerle bir oldu. Milyonlarca asgari ücretli, şimdiden gözünü Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevirdi.
Milyonlarca kişi 2023 asgari ücret zammını merakla beklerken uzmanlardan da konuyla ilgili tahminler gelmeye devam ediyor.
Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, Haber Global canlı yayınında asgari ücretin Ocak ayında 7.700 TL. olabileceğini açıklamıştı. Bir tahmin de Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz'dan geldi. Şeref Oğuz'un 2023 Asgari ücret tahmini ise dikkat çekti.
Asgari ücrete yüzde 80 zam
Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, seçime giderken, seçim ekonomisinin uygulanacağını belirterek "Seçim ekonomisi sürecinde asgari ücrete yüzde 80 ve üzeri oranda zam gelmesi sürpriz olmaz. Zira hükümetin önünde bir sandık var ve ücretlerdeki erozyonun toplumda yarattığı olumsuzluklar ortada" dedi.