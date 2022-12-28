2023 yılı zammı için ''müjde'' bekleyen milyonlarca emekliye kötü haber
2023 yılı asgari ücretin 8.500 TL olarak belirlenmesinin ardından milyonlarca emekli ve memurun beklediği zam oranı için kötü haber geldi. İşte mevcut maaşlara göre zamlı maaş hesabı...
Asgari ücretin yüzde 54 oranında zamlanarak net tutarda 8.500 TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler 2023 yılı emekli maaşlarına çevrildi.
1 / 11
Eğer AK Parti iktidarı asgari ücrette olduğu gibi emeklilere de yüzde 55'e yakın bir oranda zam yapmaz da sadece TÜİK enflasyonunu dikkate alırsa durum çok kötü...
2 / 11
TÜİK bu yılın temmuz-kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde tüketici enflasyonunun yüzde 14 arttığını hesaplamıştı. 3 Ocak 2023'te açıklanacak aralık ayı da eklendiğinde 6 aylık enflasyonun yüzde 17.5-18 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.
3 / 11
Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre memur, işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin yaklaşık yüzde 90'ı 2023 yılı zammıyla 8 bin 506 TL'lik asgari ücretin bile altına düşecek.
4 / 11