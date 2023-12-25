2023 yılının en iyi belgeselleri belli oldu
2023 yılında yayınlanan en iyi belgeseller belli oldu. Insider, 2023'te yayınlanan en iyi 9 Netflix belgeselini seçti.
İşte Insider'a göre Netflix'in bu yılki en iyi 9 belgeseli...
Sly Sylvester Stallone yaklaşık 50 yıl boyunca Rocky'den Rambo'ya ve Cehennem Melekleri'ne kadar ikonik karakterler ve gişe rekorları kıran serilerle imza attı. Bu Sylvester Stallone kariyer öyküsünü anlatıyor. Belgeselin Rotten eleştirmen puanı 81, seyirci puanı yüzde 88
Arnold Bu üç bölümlük dizi, Arnold Schwarzenegger'in hikayesine odaklanıyor ve vücut geliştirmeciden oyunculuğa ve Kaliforniya Valiliği'ne uzanan kariyerini inceliyor. "Terminatör" ve "Barbar Conan" gibi yapımların yıldızı başarıları gibi başarısızlıklarını da anlatıyor. Belgeselin Rotten eleştirmen puanı yüzde 70, izleyici puanı yüzde 93
Beckham Dört bölümlük "Beckham" belgesel dizisinde film yapımcısı Fisher Stevens, David Beckham ve eşi Victoria Beckham ile röportajlar yapıyor. Belgeselin Rotten eleştirmen puanı yüzde 91, seyirci puanı yüzde 95