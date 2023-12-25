2023 yılının en iyi belgeselleri belli oldu

Arnold Bu üç bölümlük dizi, Arnold Schwarzenegger'in hikayesine odaklanıyor ve vücut geliştirmeciden oyunculuğa ve Kaliforniya Valiliği'ne uzanan kariyerini inceliyor. "Terminatör" ve "Barbar Conan" gibi yapımların yıldızı başarıları gibi başarısızlıklarını da anlatıyor. Belgeselin Rotten eleştirmen puanı yüzde 70, izleyici puanı yüzde 93