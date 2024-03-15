2023'ün en çok tercih edilen bebek isimleri açıklandı: 8 bin 957 çocuğa bu isim verildi

BU YIL ERKEKLERDE ALPARSLAN KIZLARDA ASEL İLK SIRADA

En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 8 bin 957'sine Alparslan, 5 bin 538'ine Yusuf, 5 bin 361 tanesine Göktuğ ismi konuldu.

Bu isimleri sırasıyla Ömer Asaf, Miraç, Ömer, Kerem, Eymen ve Metehan takip etti. Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Asel aldı.