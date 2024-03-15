2023'ün en çok tercih edilen bebek isimleri açıklandı: 8 bin 957 çocuğa bu isim verildi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan istatistiklere göre, 2023 yılında en çok tercih edilen bebek isimleri belli oldu. Listede 30 erkek ve 30 kız ismi yer aldı.
Türkiye'nin en popüler erkek - kız bebek isimleri belli oldu. İlk 30 ismi paylaşan TÜİK; "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, seçilen yıl içerisinde doğmuş olan bebeklere en çok verilen ilk 30 isim listelenmektedir. İsimler yıla ve cinsiyete göre değişmektedir." ifadelerini kullandı.
BU YIL ERKEKLERDE ALPARSLAN KIZLARDA ASEL İLK SIRADA
En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 8 bin 957'sine Alparslan, 5 bin 538'ine Yusuf, 5 bin 361 tanesine Göktuğ ismi konuldu.
Bu isimleri sırasıyla Ömer Asaf, Miraç, Ömer, Kerem, Eymen ve Metehan takip etti. Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Asel aldı.
Geçen yıl Asel ismi 8 bin 114 bebeğe verildi. Ayrıca 7 bin 614 bebeğe Zeynep, 6 bin 895 bebeğe ise Defne ismi konuldu.
Kız bebeklerde Asel, Zeynep ve Defne isimlerini sırasıyla Zümra, Asya, Elif, Elisa, Lina ve Gökçe takip etti.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN KIZ BEBEK İSİMLERİ