2023'ün en güçlü orduları açıklandı! Türkiye'nin sırası değişmedi

297 bin askeri bulunan İtalya listeye 10'uncu sıradan girdi. Sadece 197 tanka sahip olan İtalya, deniz gücü ile öne çıktı. İtalyan donanmasının 213 parçadan oluştuğu açıklandı.

Toplanda 850 hava aracına sahip olan İtalya'nın bir üst sırasında Fransa yer aldı. 415 bin kişiye ev sahipliği yapan Fransız ordusunun 1000'in üzerinde hava aracına sahip olduğu belirtildi.