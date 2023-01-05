2023'ün en güçlü orduları açıklandı! Türkiye'nin sırası değişmedi
Global Firepower tarafından hazırlanan ''Dünyanın en güçlü orduları'' listesi açıklandı. Türkiye'nin listedeki sırası bu yıl da değişmedi.
'Global Firepower' isimli internet sitesi savunma bütçeleri, personel sayısı, ülkelerin silah sanayilerindeki teknolojik gelişmişlik, iş gücü ve araç sayısı gibi kriterleri göz önüne alarak hazırladığı 2023 yılı Küresel Ateş Gücü listesini yayınladı.
297 bin askeri bulunan İtalya listeye 10'uncu sıradan girdi. Sadece 197 tanka sahip olan İtalya, deniz gücü ile öne çıktı. İtalyan donanmasının 213 parçadan oluştuğu açıklandı.
Toplanda 850 hava aracına sahip olan İtalya'nın bir üst sırasında Fransa yer aldı. 415 bin kişiye ev sahipliği yapan Fransız ordusunun 1000'in üzerinde hava aracına sahip olduğu belirtildi.
222 tanka sahip olan Fransız ordusunun donanması ise 126 parçadan oluşuyor. Listenin 8'inci sırasında yer alan Japonya 309 bin kişilik bir orduya sahip.
Japonya'nın donanması 155 parçadan oluşuyor. 1451 adet hava aracı olan Japonya'nın tank sayısı ise 1004.