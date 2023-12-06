2023'ün en iyi 20 filmi açıklandı
Amerikan dergisi Rolling Stone, 2023 yılının en iyi 20 filmini seçti. Listede Christopher Nolan'ın ''Oppenheimer''ı ve Greta Gerwig'in ''Barbie'' filmi de yer aldı. İşte Rolling Stone'a göre 2023'ün en iyi filmleri...
2023 yılı, sinemada hem gişede hem de eleştirmenler nezdinde başarılı birçok yapıma sahne oldu. 2023 yılı sona ererken Rolling Stone dergisi yılın öne çıkan filmlerini seçti. Listede gişe rekortmenlerinden festival filmlerine birçok yapım yer alıyor. İşte sırasıyla yılın en iyi filmleri...
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20. Oppenheimer
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19. The Boy and the Heron
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18. Bottoms
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