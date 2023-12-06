2023'ün en iyi 20 filmi açıklandı

2023 yılı, sinemada hem gişede hem de eleştirmenler nezdinde başarılı birçok yapıma sahne oldu. 2023 yılı sona ererken Rolling Stone dergisi yılın öne çıkan filmlerini seçti. Listede gişe rekortmenlerinden festival filmlerine birçok yapım yer alıyor. İşte sırasıyla yılın en iyi filmleri...