2023'ün trafik cezaları cep yakacak! 21 bin liraya kadar çıkıyor
2023 yılı için yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle birlikte zamlı trafik cezaları da belli oldu. 2023'te en yüksek trafik cezası 20 bin 977 liraya yükselecek.
Vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle 2023 yılının trafik cezaları da belli oldu.
KIRMIZI IŞIK CEZASI 951 TL
Artış oranıyla birlikte 2022 yılında 427 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 2023 yılında 951 TL olacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası da 951 TL oldu.
HIZ SINIRINI YÜZDE 50'DEN FAZLA AŞMAK 4 BİN 64 TL
Hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den 1979 liraya, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak 1823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi.
Alkollu araçla ilk yakalanmada 4 bin 64 TL, ikinci defa alkollu araç kullanmaktan yakalanma 2 bin 286 TL'den 5 bin 96 TL olacak.
EMNİYET KEMERİ TAKMAMA CEZASI 436 TL'YE YÜKSELDİ
Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022 yılında 196 TL olan emniyet kemeri takmamak, yapılan değerleme oranıyla 2023 yılında 436 TL'ye yükseldi.