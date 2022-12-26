2023'ün trafik cezaları cep yakacak! 21 bin liraya kadar çıkıyor

KIRMIZI IŞIK CEZASI 951 TL

Artış oranıyla birlikte 2022 yılında 427 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası 2023 yılında 951 TL olacak. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 10 - yüzde 30'a kadar aşmanın cezası da 951 TL oldu.