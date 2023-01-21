2023'ün yıldızı altın mı borsa mı olacak? Uzmanlar tüyo verdi

Altın fiyatlarında yeni bir rekor geldi. Gram altın 1.167 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Borsa ise yeni yıla sert düşüşle başlamasının ardından toparlamaya başladı. BIST 100 endeksi, en düşük 4.981,39 ve en yüksek 5.507,71 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 10,14 artarak 5.490,34 puandan tamamladı.



Peki 2023 yılında altın mı yoksa borsa mı daha çok kazandırır? Araştırma Uzmanı Ahmet Deniz Yağbasan merak edilenleri cevapladı. İşte detaylar...