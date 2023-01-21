2023'ün yıldızı altın mı borsa mı olacak? Uzmanlar tüyo verdi
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken gram altın 1200 TL seviyesine yaklaştı. Peki 2023 yılında hangi yatırım aracı kazandıracak? İşte uzman görüşleri...
Altın fiyatlarında yeni bir rekor geldi. Gram altın 1.167 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Borsa ise yeni yıla sert düşüşle başlamasının ardından toparlamaya başladı. BIST 100 endeksi, en düşük 4.981,39 ve en yüksek 5.507,71 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 10,14 artarak 5.490,34 puandan tamamladı.
Peki 2023 yılında altın mı yoksa borsa mı daha çok kazandırır? Araştırma Uzmanı Ahmet Deniz Yağbasan merak edilenleri cevapladı. İşte detaylar...
Araştırma Uzmanı Ahmet Deniz Yağbasan “Dolar endeksindeki zayıflık, fiziki talepte artış ve jeopolitik riskler, altın fiyatlarını destekleyen 3 unsur olarak öne çıkıyor. 2022 yılında yatırım aracı olarak borsaya alternatif yoktu. Ancak 2023 yılında altının, getiride, borsaya bir alternatif olarak ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz” dedi.
Yeni yılın ilk 3 haftası geride kalırken, yatırım araçlarının ocak ayı getirileri de ortaya çıkmaya başladı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yıla başladığı seviye olan 5.509 puana yakın seyrediyor. Gram altın ise aynı süreçte 1096’dan 1169’a kadar yükseldi. Altındaki getiri yüzde 6’ya ulaştı. Analistler, altın fiyatlarının bu yıl daha güçlü olabileceğini, teknik ve temel şartların bunu desteklediğini belirtiyor.
“FED, BELİRLEYİCİ OLACAK”
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ALB Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan “2023’te altını destekleyecek unsurları 3 ana başlıkta toplayabiliriz. Birinci sırada dolar endeksi ve ABD Merkez Bankası politikaları yer alıyor. ABD’de PMI, sanayi üretimi, perakende satışlar gibi makroekonomik veriler, piyasada bir soğumaya işaret ediyor. Bu durumda 2023 ‘daha güvercin bir FED yılı’ olmaya aday. 1 Şubat’taki FED toplantısında da 0,25-0,50 arası, düşük oranlı artış bekleniyor. ABD’de faiz hadlerinde zirveye yakınlaşma, enflasyonda gerileme ve buna bağlı olarak dolar endeksindeki zayıf görünüm; ons altını destekliyor” şeklinde konuştu.