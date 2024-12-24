2024 yılında internette en çok satılan ürünler belli oldu
Türkiye'nin e-ticaret devi Hepsiburada, 2024 yılına yönelik alışveriş eğilimlerini açıkladı. İşte bu yıl internetten en çok sipariş edilen ürünler...
Hepsiburada, milyonlarca siparişten yola çıkarak Türkiye'deki Akıllı teknolojilerden giyime, mutfak ihtiyaçlarından kişisel bakıma kadar birçok kategoriden milyonlarca ürünün incelenmesi ile 2024 yılına damgasını vuran alışveriş eğilimlerini paylaştı.
KÜÇÜK EV ALETLERİ 2024'ÜN EN ÇOK TERCİH EDİLEN KATEGORİLERİNDEN
Ev yaşamını kolaylaştıran küçük ev aletleri, bu yılın en çok tercih edilen kategorileri arasında yer aldı. Özellikle temizlikte, kullanıcıların tercihi robot süpürgelerden yana oldu. Mutfaklarda kahve makineleri ve fritözler pratik çözümler sunarken, buharlı ütüler ve hava temizleme cihazları ev konforunu artıran önemli ürünler olarak öne çıktı.
TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ZİRVEDE
2024 yılında teknoloji, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmaya devam etti. Özellikle akıllı telefonlar, oyun konsolları ve taşınabilir bilgisayarlar yılın en çok ilgi gören ürünleri arasında yer aldı. Akıllı saatler ve bluetooth kulaklıklar ise kullanıcıların popüler tercihleri arasında kalmayı sürdürdü.
MODADA RAHATLIK ÖN PLANDA
Türkiye’nin moda tercihlerinde bu yıl rahatlık ön plandaydı. Spor ayakkabılar, saatler ve güneş gözlükleri aksesuar seçimlerinde öne çıkarken, tişört, kazak ve pantolon gibi temel giyim ürünleri yoğun talep gördü. Kişisel bakımda ise serumlar, güneş koruyucular ve saç bakım ürünleri dikkat çekti. Elektrikli diş fırçaları ve IPL cihazları, kullanıcıların bakım rutinlerinin önemli parçalarından biri haline geldi.