2024 yılında internette en çok satılan ürünler belli oldu

MODADA RAHATLIK ÖN PLANDA

Türkiye’nin moda tercihlerinde bu yıl rahatlık ön plandaydı. Spor ayakkabılar, saatler ve güneş gözlükleri aksesuar seçimlerinde öne çıkarken, tişört, kazak ve pantolon gibi temel giyim ürünleri yoğun talep gördü. Kişisel bakımda ise serumlar, güneş koruyucular ve saç bakım ürünleri dikkat çekti. Elektrikli diş fırçaları ve IPL cihazları, kullanıcıların bakım rutinlerinin önemli parçalarından biri haline geldi.