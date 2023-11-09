2024'te asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 10'luk refah payı iddiası

YIL SONU ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 65'E ÇIKTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58’den yüzde 65’e, 2024 yıl sonu için yüzde 33’ten yüzde 36’ya yükseltmesinin ardından yeni asgari ücret için de beklenti arttı.

Öte yandan temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 29,41 olarak gerçekleşirken, 6 aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 37 olarak açıklandı.