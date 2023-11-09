2024'te asgari ücret ne kadar olacak? Yüzde 10'luk refah payı iddiası
Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, asgari ücret için muhtemel zam oranlarını açıkladı.
Asgari ücret zammı için geri sayıma geçildi. Milyonlarca çalışan 2024 ocak ayında asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, muhtemel zam oranlarını paylaştı. Enflasyon farkının yanı sıra refah payının da verilmesinin gündemde olduğunu belirten Karakaş, asgari ücret için rakam verdi.
Yaklaşık 7 milyondan fazla insanı ve dolaylı olarak da ülkedeki hemen hemen her yurttaşı ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmasıyla başlayacak.
YIL SONU ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 65'E ÇIKTI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58’den yüzde 65’e, 2024 yıl sonu için yüzde 33’ten yüzde 36’ya yükseltmesinin ardından yeni asgari ücret için de beklenti arttı.
Öte yandan temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 29,41 olarak gerçekleşirken, 6 aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 37 olarak açıklandı.
Açıklanan enflasyon oranları doğrultusunda SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücret tutarını işçi ve işveren boyutunda değerlendirdi.