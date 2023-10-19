2024’te ödenecek zamlı vergiler belli oldu
2023 yılına veda etmeye hazırlanırken, yeni yıl yine zam ve zam ve yine zam olarak başlamaya hazırlanıyor. AK Parti iktidarının hazırladığı 2024 bütçesinde yeni yılın vergileri belli olmaya başladı...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanlığına sunulan 2024 bütçesinin ana hatlarını açıkladı. Meclis’e sunulan bütçe cetvellerinde 2024 yılı için hangi kalemlerden ne kadar vergi geliri beklendiği konusunda önemli ayrıntılar yer aldı. TBMM'ye sunulan bütçe kanun teklifi ile 2024 yılında ödenecek vergiler belli oldu. Gelecek yıl vergi gelirlerinin 8 trilyon 335 milyar liraya çıkacağı öngörüldü. Teklifte bu yıla ilişkin tahminler de yer aldı. 2023 yılında vergi gelirlerinin 4 trilyon 824 milyar liraya ulaşacağı belirtildi. Vergi gelirlerinin yüzde 72,7 oranında artırılması bekleniyor.
Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, bu yıl Temmuz ayında TBMM’de kabul edilen 1 trilyon 119 milyar liralık ek bütçe ile vergi gelirlerinde de artış yaşandı. 2023 yılı için başlangıçta 3 trilyon 673.7 milyar lira olarak öngörülen toplam vergi gelirlerinin yıl sonunda 4 trilyon 824.2 milyar lira olarak gerçekleşeceği tahmin edildi. Birgün gazetesinden Havva Gümüşkaya'nın haberine göre vergi gelirlerinde aslan payı ise tüketimden alınan vergiler oluşturdu. Bütçe teklifinde vergi gelirlerinin yüzde 40’ını dâhilde alınan mal ve hizmet vergileri oluşturdu.
Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda 2023 yıl sonu enflasyonu orta noktası yüzde 58 olmak üzere yüzde 54-62 olarak tahmin edilirken, Para Politikası Kurulu, bandın üst sınırına yakın, yani yüzde 62 civarında enflasyon tahmininde bulundu. Orta Vadeli Program’da (OVP) ise 2023 yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olarak tahmin edildi. Merkez Bankası enflasyon raporunda, OVP’de ve bütçede 2024 yılı enflasyonu da yüzde 33 tahmin ediliyor.
TBMM’ye sunulan bütçede 2024 yılı gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) deflatörü yüzde 55.3 olarak öngörüldü. Buna karşılık, 2023 yılında yüzde 78.39 oranında artan vergi gelirlerinin 2024 yılında da yüzde 72.79 oranında artması hedeflendi. Buna göre, 2022 yılında 2.7 trilyon lira olan vergi gelirlerinin bu yıl 4.8 trilyon lira olacağı tahmin edilirken, 2024 yılında da 8.3 trilyon lira olması öngörüldü.