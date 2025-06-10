2025 yılında Türkiye'de işverenlerin en çok eleman aradığı meslekler belli oldu

Ocak-Mayıs 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde gerçekleştirilmiştir.