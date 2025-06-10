2025 yılında Türkiye'de işverenlerin en çok eleman aradığı meslekler belli oldu
İŞKUR, mayıs ayına ilişkin İstatistik Raporu'nu yayımladı. İŞKUR tarafından yayımlanan Mayıs ayı istihdam raporuyla birlikte işverenlerin en fazla eleman aradığı meslekler de belli oldu.
Mayıs ayında İŞKUR aracılığıyla 104.916’sı (%59,1) erkek, 72.721’i (%40,9) kadın olmak üzere 177.637 işe yerleşme gerçekleşmiştir. 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise 614.586 işe yerleştirmeye aracılık edilmiştir.
Ocak-Mayıs 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde gerçekleştirilmiştir.
İl Bazlı İşe Yerleştirme Verisi (Ocak-Mayıs 2025)
İŞKUR Ocak-Mayıs 2025 döneminde 230.323 kadın, 189.001 genç, 21.236 engelli ve 120.268 yükseköğrenim mezununu işe yerleştirmeye aracılık etmiştir.
Mayıs ayında 238.209 açık iş alındı
Mayıs ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 238.209 olmuştur. 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise 986.856 açık iş alınmıştır. Açık işlerin %98,2’si özel sektörden alınan açık işlerden oluşmaktadır. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (352.861 açık iş) imalat sanayi sektöründedir.