2025 yılının sadece ilk 7 ayında maaşlarımızın ne kadar eridiği ortaya çıktı

Böylece, enflasyon ve vergi kaynaklı toplam kayıp 972 milyar TL’ye ulaştı. Raporda ayrıca, “Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmaması ücretlerdeki kayıpları büyüttü. Temmuz 2025 itibarıyla asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 4.218 TL’ye çıktı. Ortalama bir işçi ücretinin ilk yedi aydaki toplam kaybı ise 58 bin 450 TL’ye ulaştı” ifadeleri yer aldı.