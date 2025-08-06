2025 yılının sadece ilk 7 ayında maaşlarımızın ne kadar eridiği ortaya çıktı
DİSK-AR tarafından yayımlanan Ağustos 2025 Ücret Kayıpları İzleme Raporu, çalışanların yaşadığı ekonomik kaybın boyutlarını ortaya koydu.
DİSK-AR’ın yayımladığı rapora göre, 2025’in ilk 7 ayında işçi ücretlerinin yaklaşık yüzde 40’ı vergi, kesinti ve enflasyon nedeniyle eridi.
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Enflasyon ve vergilerin toplam etkisiyle çalışanların ücret kaybı 972 milyar liraya ulaştı.
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Rapora göre, enflasyonun işçi ücretlerine toplam etkisi 525,5 milyar TL olurken, vergilerden kaynaklanan kayıp 446 milyar TL olarak hesaplandı.
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Böylece, enflasyon ve vergi kaynaklı toplam kayıp 972 milyar TL’ye ulaştı. Raporda ayrıca, “Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmaması ücretlerdeki kayıpları büyüttü. Temmuz 2025 itibarıyla asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı 4.218 TL’ye çıktı. Ortalama bir işçi ücretinin ilk yedi aydaki toplam kaybı ise 58 bin 450 TL’ye ulaştı” ifadeleri yer aldı.
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