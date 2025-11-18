2025'in 3'üncü çeyrek işsizlik rakamları açıklandı: Her 100 kişiden 29'u işsiz
TÜİK verilerine göre yılın üçüncü çeyreği işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025 yılının üçüncü çeyreğinde gerçek işsizlik yüzde 29,4 oldu...
Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının 3. çeyrek işsizlik rakamlarını açıkladı.
TÜİK verilerine göre Türkiye'deki işsiz sayısı temmuz-eylül aylarını kapsayan dönemde bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azaldı. Toplam işsiz sayısı ise 3 milyon 10 bine geriledi.
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azalarak 3 milyon 10 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0, kadınlarda %11,2 olarak tahmin edildi.
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %49,0 oldu
İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 65 bin kişi artarak 32 milyon 558 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %49,0 oldu. Bu oran erkeklerde %66,2 iken kadınlarda %32,1 olarak gerçekleşti.