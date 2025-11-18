  1. Anasayfa
  4. 2025'in 3'üncü çeyrek işsizlik rakamları açıklandı: Her 100 kişiden 29'u işsiz!

TÜİK verilerine göre yılın üçüncü çeyreği işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025 yılının üçüncü çeyreğinde gerçek işsizlik yüzde 29,4 oldu...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılının 3. çeyrek işsizlik rakamlarını açıkladı. 

TÜİK verilerine göre Türkiye'deki işsiz sayısı temmuz-eylül aylarını kapsayan dönemde bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azaldı. Toplam işsiz sayısı ise 3 milyon 10 bine geriledi.

 Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 26 bin kişi azalarak 3 milyon 10 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0, kadınlarda %11,2 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %49,0 oldu

 İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 65 bin kişi artarak 32 milyon 558 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %49,0 oldu. Bu oran erkeklerde %66,2 iken kadınlarda %32,1 olarak gerçekleşti.

