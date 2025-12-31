  1. Anasayfa
  4. 2025'in yıldızı altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü

2025 yılında rekorları altüst eden altın ve gümüş, yılın son işlem gününde düşüşe geçti. Gümüş fiyatlarındaki düşüş yüzde 5'i aştı.

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
2025'in yıldızı olan değerli metallerde rüzgar tersine döndü. Altın ve gümüş, yılın son işlem gününde yönünü aşağı çevirdi.  

Ons altın güne 4 bin 341 dolardan, ons gümüş ise 76,09 dolardan başladı. Gümüş fiyatlarındaki günlük kayıp yüzde 5'i aştı. 

 

Gram altın ise yeniden 6 bin lira seviyesinin altında işlem görüyor. Gram gümüş de 100 lira bandında tutunmaya çalışıyor. 

 

Bu yıl yüzde 64'lük yükseliş kaydeden ons altın, 4 bin 550 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

 

