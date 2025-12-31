2025'in yıldızı altın ve gümüşte rüzgar tersine döndü
2025 yılında rekorları altüst eden altın ve gümüş, yılın son işlem gününde düşüşe geçti. Gümüş fiyatlarındaki düşüş yüzde 5'i aştı.
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
2025'in yıldızı olan değerli metallerde rüzgar tersine döndü. Altın ve gümüş, yılın son işlem gününde yönünü aşağı çevirdi.
Ons altın güne 4 bin 341 dolardan, ons gümüş ise 76,09 dolardan başladı. Gümüş fiyatlarındaki günlük kayıp yüzde 5'i aştı.
Gram altın ise yeniden 6 bin lira seviyesinin altında işlem görüyor. Gram gümüş de 100 lira bandında tutunmaya çalışıyor.
Bu yıl yüzde 64'lük yükseliş kaydeden ons altın, 4 bin 550 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.
