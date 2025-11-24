2025'te arsa fiyatlarının en çok yükseldiği iller açıklandı: Listede sürpriz şehirler var!
Gayrimenkul veri platformu Endeksa, 2025 yılında arsa fiyatlarının en çok yükseldiği illeri açıkladı. Büyükşehirlerdeki artış sınırlı kalırken, Doğu ve Karadeniz bölgesinde arsası olanlar büyük kazanç sağladı.
Türkiye’de arsa fiyatları son bir yılda ortalama yüzde 35’in üzerinde artış gösterirken, en dikkat çekici yükseliş beklenmedik şehirlerden geldi.
Gayrimenkul veri platformu Endeksa’nın 2025 analizi, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz bölgesindeki illerin yatırımcısına büyük kazanç sağladığını ortaya koydu.
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerin enflasyon karşısında değer kaybı yaşadığı dönemde, altyapı ve ulaşım projeleriyle öne çıkan şehirlerde fiyatlar rekor seviyelere ulaştı.
Sözcü gazetesinin aktardığına rapora göre, Türkiye genelinde arsa değerleri yükselirken tablo her ilde aynı olmadı.
Mega kentlerde artış oranları enflasyonun altında seyrederken, yatırımcıların radarına giren bölgeler Doğu ve Karadeniz oldu. Yeni sanayi alanları, lojistik projeler ve altyapı yatırımlarının hız kazandığı bu illerde talep çarpıcı biçimde arttı.
YATIRIMCIYA EN ÇOK KAZANDIRAN 10 İL
Endeksa’nın paylaştığı verilere göre 2025’te arsa fiyatlarının en fazla değerlendiği 10 il şöyle sıralandı:
10. Trabzon – %35,01
Karadeniz’in turizm potansiyeli ve artan talep, Trabzon’da arsa değerlerini yukarı çekti.
9. Manisa – %37,52
Sanayi yatırımlarının ivme kazanması Manisa’nın arsa piyasasında güçlü bir yükseliş yarattı.
8. Hakkari – %39,71
Yeni ulaşım projeleri ve gelişen ticaret hattı şehri listeye soktu.
7. Ardahan – %40,42
Doğu’nun yükselen şehirlerinden Ardahan’da arsa değerleri istikrarlı şekilde arttı.
6. Van – %51,02
Turizm potansiyeli ve genişleyen ticaret hacmi Van’ı listenin üst sıralarına taşıdı.
5. Bitlis – %51,18
Bitlis’te hem konut talebi hem de arazi yatırımları ciddi bir hız kazandı.