2026 asgari ücret için en net tahmin! Ünlü ekonomist canlı yayında rakam verdi

"ŞÖYLE BİR YOL HARİTASI VEREBİLİR..."

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon ile ilgili açıklamaları sorulan Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Aslında şöyle; ana asgari ücretle ilgili ana yol haritasını elbette ki 2025 yılı da bize bir yol haritası verir. Nasıl bir yol haritası verir? Şöyle bir yol haritası verebilir. Şimdi Merkez Bankası biliyorsunuz bir önceki enflasyon raporu sunumunda hedeflerle tahmini ayırdı. Birbirine karışıyordu. Mesajlar karışıyordu. Ve mecburen bazen her toplantıda bir revizasyon geldiğinde, hedefler değiştiğinde bu kez Merkez Bankası'nın kredibilitesi azalabiliyordu. O nedenle dedi ki Merkez Bankası; hedeflerim ayrıdır benim, tahminim ayrıdır, olağanüstü bir şey olmadığı sürece hedeflerimi değiştirmeyeceğim ama tahminlerimi değiştirebilirim. Hedefi kaçtı bu yıl Merkez Bankası ve hala kaç? Yüzde 24. Peki tahmini kaç? 31-33. Peki kaçtı tahmini? Kaça revize etti? Aslında tahmini 25-29, orta noktası 27'ydi. Fakat bunu kaça çekti? 32'ye çekti. Yani 5 puanlık 3 aylık zaman içerisinde yukarı yönlü bir sapma oldu. Bu sapmanın ana kaynağı da gıda enflasyonu. Kuraklık kaynaklı gıda enflasyonu. Şimdi o zaman demek ki 5 puanlık beklenenden daha fazla yukarı bir gidiş olabiliyor muymuş? Evet olabiliyormuş. Hatta şunun üzerinden değerlendirelim. Üst bant kaçtı geçen sene yıl sonunda 26'ydı. Peki şu an kaç bekliyor? 32 bekliyor. Geçen seneye göre kaç puanlık bir sapma var? 6 puanlık bir sapma var. Onun 4 puanını refah payı olarak verdiler ama net net de baktığımızda en azından yani beklenen enflasyon üzerinden bile 2 puanlık bir asgari ücret tarafına bir sapmayı görüyoruz.

Ama asgari ücreti konuşacaksak özellikle bu sapmayı bir tarafa koyalım. Bu neden önemli bizim için? Beklenen enflasyonda sapmalar olabiliyor. O nedenle bunu bir tarafa koyalım. Bu bizim için aslında bir gösterge olacak. Şimdi asıl 2026'yı konuşalım. 2026'da hedef kaç? 16. Değiştirmedi Merkez Bankası; ben hedefimde kararlıyım, ne yapıp yapıp gerekirse daha sıkı duracağım, daha az faiz indireceğim ve 16'ya geleceğim..."