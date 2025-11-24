2026 asgari ücret için kulislerde konuşulan son rakam ortaya çıktı

HEDEFLENEN ENFLASYONA GÖRE ZAM

Asgari ücret zammına dair kulislerde en çok konuşulan senaryo, hükümetin geçtiğimiz yıl izlediği yöntemi tekrarlayabileceği yönünde. Geçen yıl, komisyonun mevcut yılın gerçekleşen yüksek enflasyonu yerine, bir sonraki yılın hedeflenen düşük enflasyonunu esas alması dikkat çekmişti. 2024 yılında enflasyon yüzde 44 olarak gerçekleşmesine rağmen, asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 30 ile sınırlı kalmıştı.