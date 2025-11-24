2026 asgari ücret için kulislerde konuşulan son rakam ortaya çıktı
Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi kulislerde konuşulan rakamlar netleşmeye başladı. Asgari ücret zammının gerçekleşen enflasyon değil, hedeflenen enflasyona göre belirlenmesi gündemde. İşte masadaki olası senaryolar...
Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 yılı asgari ücreti için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni rakamı belirlemek üzere ilk toplantısını Aralık ayının başında gerçekleştirecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayının başında toplanacak. Temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de iş verenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyoruz'' ifadelerini kullandı.
Halihazırda net 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücretin yeni seviyesinin ne olacağı, ekonomi gündeminin zirvesine yerleşti.
HEDEFLENEN ENFLASYONA GÖRE ZAM
Asgari ücret zammına dair kulislerde en çok konuşulan senaryo, hükümetin geçtiğimiz yıl izlediği yöntemi tekrarlayabileceği yönünde. Geçen yıl, komisyonun mevcut yılın gerçekleşen yüksek enflasyonu yerine, bir sonraki yılın hedeflenen düşük enflasyonunu esas alması dikkat çekmişti. 2024 yılında enflasyon yüzde 44 olarak gerçekleşmesine rağmen, asgari ücrete yapılan zam oranı yüzde 30 ile sınırlı kalmıştı.