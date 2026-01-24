2026'nın en iyi üniversiteleri açıklandı: İlk 100'de sadece bir okul var!

Eğitim bilimleri alanında temsil edilen ve geçen yıl 35 olan üniversite sayısı 44'e yükseldi. Bu alanda Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 93'üncü sırada yer aldı. ODTÜ'yü 201-250 bandında Boğaziçi Üniversitesi, 251-300 bandında Hacettepe Üniversitesi, 401-500 bandında da Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi takip etti. Türkiye, eğitim bilimleri alanında ilk 1000 sıralamasında yer alan toplam üniversite sayısı bakımından da Avrupa ülkeleri arasında 3'üncü sırada yer aldı. Türkiye, toplamda 44 üniversite ile Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkeleri geride bıraktı. Eğitim bilimleri alanında ilk 1000 sıralamasında yer alan toplam üniversite sayısı bakımından da Türkiye dünyada 4' sırada yer buldu.